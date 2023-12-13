الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الكهرباء تعيد العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

تخفيف الأحمال على
تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء

أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل بجداول تخفيف الأحمال التي أعلنها مجلس الوزراء  سابقا، وتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إعلانها توقف الانقطاع لمدة 3 أيام تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

الكهرباء: إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تلقت إشارة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات.

Advertisements

جداول تخفيف الأحمال على محافظات الجمهورية 

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الماضية في الفترة من 11 صباحًا وحتى 3 فجرًا وذلك وفقا للجداول المعلنة من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي.

استعدادات الكهرباء لتأمين الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة في نطاق جمهورية مصر العربية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية تخفيف الأحمال رفع درجة الاستعداد القصوي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قطاع الكهرباء والطاقة محطات توليد الكهرباء مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء جداول تخفيف الاحمال

مواد متعلقة

وزير الكهرباء الأسبق: الرئيس القادم ستواجهه تحديات كبيرة (فيديو وصور)

الكهرباء: إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

وزير دفاع الاحتلال يعترف بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي (فيديو)

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

الكهرباء تعيد العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

ضرب وسكر وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

تحمل سيناريوهين، التليفزيون الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بتكلفة 70 مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية