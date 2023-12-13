الكهرباء تعيد العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل بجداول تخفيف الأحمال التي أعلنها مجلس الوزراء سابقا، وتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إعلانها توقف الانقطاع لمدة 3 أيام تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تلقت إشارة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات.

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جداول تخفيف الأحمال على محافظات الجمهورية

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الماضية في الفترة من 11 صباحًا وحتى 3 فجرًا وذلك وفقا للجداول المعلنة من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي.

استعدادات الكهرباء لتأمين الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة في نطاق جمهورية مصر العربية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.