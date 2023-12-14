الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

مواعيد امتحانات النقل بالتعليم الفني بالقليوبية

امتحان النقل للتعليم
امتحان النقل للتعليم الفني بالقليوبية، فيتو

 أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي ومزدوج). 

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وتضمن الجدول مدارس الثانوية الصناعية والامتحان التحريري لتخصصات الإعدادي المهني الثلاثاء 2 من يناير القادم وامتحان التحليل نظام الثالث والخمس سنوات السبت 13 من يناير القادم الامتحان التحريري لمدارس الجدارات اول وثاني السبت 12 من يناير القادم.

ثالثا المدارس الثانوية الزراعية امتحان التحليل المهني في وصول الخدمات السبت نهاية ديسمبر القادم الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية الثلاثاء 19 من يناير القادم امتحان التحريري لمدارس الجدارات أول وثاني الأربعاء 17 من يناير القادم.

رابعا المدارس التجارية والفندقية الامتحان التحريري عام ومتقدم الأربعاء أول وثاني الاثنين تتم الامتحانات العمل 100 والعملية بمدارس التعليم الزراعي ومدارس التعليم التجاري والفندقي وفقا للجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص الكثافات  العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة له إرسال صورة إلى الإدارة النوعية على تتم امتحانات تحريرية قبل الثلاثاء 26 من ديسمبر المقبل. 

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

 وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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القليوبية انتخابات الرئاسية 2024 محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدارس التعليم الفنى

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