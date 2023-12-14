الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

حملات نظافة وتجميل مكثفة ورفع آثار لجان الانتخابات بواحة الخارجة (صور)

حملات نظافة بواحة
حملات نظافة بواحة الخارجة، ڤيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حملات نظافة موسعة، عقب إنتهاء انتخابات الرئاسة بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة شملت رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بشوارع وميادين مدينة الخارجة.

وأشار جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إلى إستمرار قطاعات المدينة بمواصلة النظافة اليومية بكافة الأحياء والمناطق، حيت تم جمع القمامة والمخلفات من حول العمارات السكنية والشوارع ومتخللات العمارات ورفع الاتربة والرمال ونقلها للأماكن المخصصة.

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وأشار المتولي، إلى تواصل حملات النظافة بعدد من الأحياء 
والمساكن، مشيرا إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة بأحياء الخارجة تضمنت إزالة المخلفات الملقاة على جانب الطريق بالإستعانة بمعدات وسيارات رفع القمامة وعمال النظافة.

لافتًا إلى تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة حيث تم عمل نظافة بماكينات شفط الأتربة بشارع جمال عبدالناصر مدخل المدينة الجنوبى ومدخل المدينه الشمالى وشارع النبوى المهندس ونظافة الاحياء السكنية ورفع القمامة ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.

وأكد رئيس مركز الخارجة، إستمرار أعمال صيانة وإصلاح الأعطال المتكررة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف وفقا للأولويات وأجندة العمل وذلك فى إطار الإستجابة العاجلة لمطالب المواطنين حرصا على تقديم أفضل الخدمات لسائر السكان برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ووجه رئيس المركز خلال متابعته لأعمال الحملة على ضرورة إستمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمدينة.
وتهيب الوحدة المحلية بالسادة المواطنين إلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة لذلك والمحافظة على نظافة الطرقات، تحت شعار "عامل النظافة أخ لك فساعده على نظافة المدينة".

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تحسين مستوى الخدمات حملات النظافة رئيس مركز الخارجة

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