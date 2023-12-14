وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفى إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى، والحفاظ على مقدرات الدولة المائية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، والالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، حيث يُعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، ويبدأ من محافظة الغربية، مرورًا بمحافظة الدقهلية، وينتهى بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائي على البحر المتوسط.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعي، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقًا لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلًا من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن ومى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى والدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان وبعض المسئولين بمعهد بحوث العمارة والإسكان مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة.

كما شارك فى الجولة نواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان وأكتوبر الجديدة ومسئولى الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتلك الأجهزة والمهندس/ أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفنى بمكتب. أ د / الوزير.

Advertisements

وكشف عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عن الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما عرض نواب رؤساء الأجهزة الأخرى الموقف التنفيذى للمشروعات لباقي المدن.

وأكد المهندس كمال بهجات على الشركات العاملة بالمشروع بزيادة نسب الإنجاز بمشروعات الإسكان الأخضر بالمدن الجديدة ويدخل هذا المشروع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وذلك استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.

وقد أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه جارى حاليا إنشاء عدد ٩٥٣٤ وحدة سكنية ٤٢٢ عمارة بالمدينة ويشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال تحت إشراف المركز القومي للبحوث.

إن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء.

وأشار المهندس رئيس الجهاز إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه وتم مراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة وأشار سيادته إلى أنه تم عمل مسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

وقد أكد المهندس عمار مندور أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالطرق والإسكان وكافة القطاعات بمشروع الإسكان الأخضر للتنبيه على ضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.