الخميس 14 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 لسنة 2023، الصادر في 14 ديسمبر 2023، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 859 لسنة 2023، بشأن فرض رسوم إضافية على دخول السينما والملاهي وتذاكر السكة الحديد ورسائل البرق والتليفون، وعن كل رسالة بريدية، لمدة شهر، لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وجاء في نص قرار وزارة التضامن الاجتماعي في مادته الأولى "تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (٢) مكـررًا مـن القـانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٢، لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر ٢٠٢٣ على النحو التالى: 
١ -عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى.
٢ -عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
٣ -عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
٤ -عن كل رسالة بريدية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في قرارها على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية، المشار إليها فى المادة الأولى من هـذا القـرار، إلى حساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهليـة- هيئة عامة مستقلة، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصرى ببنـك مـصر. 

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قرار وزارة التضامن الاجتماعي جريدة الوقائع المصرية وزارة التضامن الاجتماعي فرض رسوم إضافية على دخول السينما فرض رسوم إضافية على تذاكر السكة الحديد فرض رسوم إضافية على الرسائل البريدية

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