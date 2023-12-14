الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

مدير الإرشاد الزراعي بالأقصر: مستهدف زراعة 29 ألف فدان قمح الموسم الحالي (فيديو)

زراعة القمح على مصاطب،فيتو
زراعة القمح على مصاطب،فيتو


 


قال المهندس على المرعزي، مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، أن بداية زراعة محصول القمح يبدء من 15/11 وحتى 15 /12،موضحا أن مناخ محافظة الأقصر، يسمح التأخر في زراعة القمح حتى شهر يناير، لأن هناك كثير من المزارعين لديهم محاصيل مازلت في الأرض مثل القصب والكركدية.

وأضاف مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، أن المستهدف زراعتها  هذا الموسم 29 ألف فدان، يتخللهم زراعة 70 حقل إرشادي، حيث عملت المديرية هذا الموسم وفقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتعليمات مدير مديرية الزراعة المهندس رفعت محمد، على زيادة إنتاجية محصول القمح للفدان إلى 25 أردب مقارنة ب20 أردب العام الماضي.

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وأضاف مدير الإرشاد الزراعي، أن المديرية تعمل بالتوازي أيضا لتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديثة، تخصيص 270‪ فدان تسويهتم بالليزر مجانا لمن يستخدم الري المطور والزراعة على المصاطب.

ولفت مدير مديرية الإرشاد الزراعي بالأقصر، إلى أنه تم توزيع حوالي 800‪0 شيكارة،تقاويم معتمدة من منافذ وزارة الزراعة المعتمدة،بجانب مساندة بعض المؤسسات التنموية تقوم بتوزيع تقاويم أيضا معتمدة مخفضة بنسبة 50٪ من سعر الشيكارة، بالإضافة إلى الدعم الفني التي لا تتوانى عنه المديرية وفقا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير  وتوجيهات المهندس رفعت محمد علي مدير المديرية. 
وتابع مدير الإرشاد الزراعي، أنه جاري التنسيق لعقد ندوات مجمعة عن محصول القمح وحتى معاملاته خلال موسم زراعته، بمراكز محافظة الأقصر.

زراعة محصول القمح 
بداية زراعة محصول القمح 

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