الانتخابات الرئاسية، متى يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية

أيام قليلة وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة.

تجميع وفرز الأصوات

ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

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وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين، أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وبعد تجميع كشوف الفرز وحصر الأصوات، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين 18 ديسمبر النتيجة العامة للانتخابات الرئاسية 2024، ونشرها بالجريدة الرسمية، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته.

كيف يفوز المرشح الرئاسي بالانتخابات

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

موعد أداء الرئيس الفائز حلف اليمين

وفيما يخص مراسم وإجراءات تنصيب رئيس الجمهورية، يشترط الدستور والقانون ألا يبدأ الرئيس ممارسة مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس القادم رسميًا في الانتخابات الرئاسية 2024.

كيف يؤدي الرئيس اليمين الدستورية

وبعد إخطار الهيئة، الرئيس المرشح للانتخابات الرئاسية 2024 بفوزه في الانتخابات، يؤدى الرئيس القادم اليمين الدستورية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام مجلس النواب وفق نص المادة (144) من الدستور.

وتنص المادة (144) من الدستور على أنه لا بد من أداء الرئيس اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه، إذ تنص: «يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

موعد أداء حلف اليمين

الجدير بالذكر، أن أداء حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية، وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.

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