الخميس 14 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50، الصادر في 14 ديسمبر 2023، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى، والموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة.
 

قرار جمهوري رقم 310 لسنة 2023، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم (5/2021)، الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهمًا فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (rata-Pro) منها (1179) سهمًا مدفوعًا ( paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمتها ما يعادل نحو (16٫8) مليون دولار أمريكى، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو (8٫4) مليون دولار أمريكي فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable).

القرار الجمهوري رقم 220 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

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