انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والعظمى 25

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس مائل للبرودة نهارا،وبارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت25درجة مئوية نهارا،و12درجة مئوية ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه ثمانية أيام تفصلنا عن بداية فصل الشتاء،فمن المتوقع أن تسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

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وٱكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناه ووسط سيناء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية، كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.



واضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية.

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