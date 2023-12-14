أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع.

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ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.

فيوتشر يخسر من اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وخسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله كانو في الدقيقة 65 من المباراة.



وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة فيما بقي مودرن فيوتشر ثانيًا بـ6 نقاط وجاء الهلال بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط وسوبر سبورت رابعًا دون رصيد من النقاط.

1- اتحاد العاصمة 9 نقاط.

2- فيوتشر 6 نقاط.

3- الهلال الليبي 3.

4- سوبر سبورت 0.

نتائج مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)