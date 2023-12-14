حلم لم تتخيل تحقيقه، لوحة لأوبرا وينفري بمعرض الصور الوطني في واشنطن
كشف أمس الأربعاء، عن لوحة لمقدمة البرامج الحوارية السابقة أوبرا وينفري في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة سميثسونيان، لتضاف إلى مجموعة من الشخصيات الأمريكية البارزة.
وقالت وينفري، التي ظلت تقدم برنامجها «أوبرا وينفري شو» لسنوات طويلة، وهي سيدة أعمال وناشطة في مجال العمل الخيري، إنها لم تكن تحلم أبدا بوضع صورة لها بالمتحف الموجود في واشنطن.
وأضافت في حفل لإزاحة الستار عن اللوحة «من بين كل الأحلام التي راودتني، لم أكن أعلم حتى أن هناك معرضًا وطنيًّا».
واللوحة رسمها الفنان شون مايكل وارين المقيم في شيكاغو وتظهر وينفري بثوب أرجواني متدفق وهي تقف في الهواء الطلق بجوار شجرة.
وتنضم لوحة وينفري بذلك للوحات مشاهير من الأمريكيين، من بينهم المدافعة عن إلغاء الرق هارييت توبمان والرئيس أبراهام لينكن والرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.
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