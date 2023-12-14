أصالة تهنئ أحلام على أغنيتها الجديدة "صوت الأنا": عمل متكامل وممتع

هنأت المطربة السورية أصالة الفنانة الإماراتية أحلام على أغنيتها الجديدة “صوت الأنا”.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “نجاحك نتيجة مجهود غير عادي شغفك خلَّاكِ في المقدِّمه أغنياتك صارت علامات بالفن وجديدك #صوت_الأنا عمل متكامل ممتع ومتجدد وعدا عن كلّ ذلك وهو المهم والأهم إنك عم تبهرينا بأناقتك ياأرهب فاشينيستا باعتقد على مستوى العالم العربي والأجنبي معًا”.

برنامج أحلام ألف ليلة وليلة

وأطلقت قناة أبو ظبي مؤخرًا أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي الجديد.

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ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” واستضافت أحلام في الحلقة الأولى أسماء لمنور وحاتم عمور في ليلة مغربية خاصة، ليتحدثا عن رحلتهما مع الغناء ويشدوان بباقة من الأغنيات.

وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".