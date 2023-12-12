موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستعد فريق الدوري المصري، يستعد فريق فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو لمباراته القادمة امام سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد عودته للقاهرة قادما من الجزائر عقب هزيمته من اتحاد العاصمة الجزائري بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي فريق فيوتشر نظيره سيراميكا كليوباترا في الرابعة مساء الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

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وكان آخر ظهور لفيوتشر بالدوري المصري أمام الزمالك بالجولة السابعة وهزم بثنائية نظيفة

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد بدأت بمواجهة سموحة ضد فاركو، وتأجلت 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

وجاء ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد تعادل المقاولون والداخلية.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري



وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

فيوتشر يخسر من اتحاد العاصمة

الكونفدرالية، وخسر فريق مودرن فيوتشر من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقائهما على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف اتحاد العاصمة عبد الله كانو في الدقيقة 65 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية



وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة فيما بقي مودرن فيوتشر ثانيًا بـ6 نقاط وجاء الهلال بنغازي الليبي ثالثًا بـ3 نقاط وسوبر سبورت رابعًا دون رصيد من النقاط.

1- اتحاد العاصمة 9 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال الليبي 3

4- سوبر سبورت 0

ويستقبل مودرن فيوتشر على أرضه، اتحاد العاصمة في قمة الجولة الرابعة بدور المجموعات على ملعب السلام، 20 ديسمبر.