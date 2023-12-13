عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي والنادي يرفض لهذا السبب

الأهلي، أكد إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، أن نجم الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي المالي أليو ديانج، تلقى عدة عروض خلال الساعات الأخيرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "تلقى لاعب الوسط المالي أليو ديانج عرض من الدوري البلجيكي خلال الساعات الأخيرة، وهو ما جعل النادي الأهلي يؤجل طرح فكرة رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة".

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وأوضح إبراهيم سعيد: "إنه بالرغم من رفض النادي الأهلي التفريط في اللاعب في وسط الموسم، ولكن في حال أن مسؤولي القلعة الحمراء قد قرروا الموافقة على رحيل ديانج، سيطلب النادي 8 ملايين دولار للاستغناء عن خدماته ولكن العرض المقدم الحالي أقل بكثير".

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مقرر إقامتها يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي.

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طاقم فنزويلي يدير لقاء الأهلي أمام اتحاد جدة

يملك الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، خبرات دولية كبيرة، قبل مباراة القمة المرتقبة بين اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية.

ويلعب اتحاد جدة ضد الأهلي، مساء الجمعة المقبل، في الدور الثاني من البطولة، المقامة حاليا في السعودية حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويعاون فالينزويلا، كل من مواطنيه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.



من هو فالينزويلا حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة ؟

يبلغ فالينزويلا من العمر 40 عامًا، وبدأ مسيرته مع التحكيم عام 2011 في الدوري الفنزويلي، وبعد 10 أعوام فاز بلقب أفضل حكم في اتحاد أمريكا الجنوبية.

كثرة البطاقات الملونة

ويشتهر فالينزويلا بكثرة بطاقاته الملونة، بسبب طبيعة مباريات الدوري الفنزويلي وكوبا ليبرتادوريس، التي تتسم عادة بالعنف الزائد.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، خاض الحكم الفنزويلي 268 مباراة طوال مسيرته، أشهر خلالها 1300 بطاقة صفراء، تحولت منها 48 بطاقة إلى حمراء، إضافة إلى 42 طردًا مباشرًا.

المشاركة الأولي في مونديال الأندية

وحصل فالينزويلا، الذي يشارك في مونديال الأندية لأول مرة في مسيرته، على الخبرات، بعدما أدار العديد من المباريات الدولية، أبرزها في بطولات كأس العالم 2022، وكوبا ليبرتادوريس 2021، وأولمبياد طوكيو 2020.

كأس العالم 2022

وأدار فالينزويلا، مباراتين في مونديال قطر 2022، الأولى جمعت إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية جمعت بين فرنسا وبولندا في ثمن النهائي، وفاز بها فريق الديوك 3-1.

وشهدت مباراة فرنسا وبولندا، تألق كيليان مبابي، الذي سجل ثنائية صنعت الفارق، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، احتسبها فالينزويلا بعد لمسة يد على أوباميكانو.

كوبا أمريكا

كما أدار فالينزويلا مباراتين في كوبا أمريكا 2021، كلاهما لمنتخب الأرجنتين، الأولى ضد باراجواي في دور المجموعات، وانتهت 1-0 للتانجو، والثانية أمام كولومبيا في نصف النهائي، وسيطر عليها التعادل لتذهب إلى ركلات الترجيح.

وكان الحكم الفنزويلي شاهدًا على ركلة ترجيح حاسمة سجلها ليونيل ميسي أمام كولومبيا، ليقود التانجو إلى الدور النهائي، ثم الفوز باللقب على حساب البرازيل.

أدار مباراة أهلي جدة والوحدة

كما فالينزويلا لايعد غريبا على الأندية السعودية، بعدما أدار مباراة أهلي جدة والوحدة في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري المحترفين.

وانتهت المباراة بفوز أهلي جدة بنتيجة 3-1، فيما أشهر الحكم الفنزويلي، البطاقة الحمراء في وجه علاء محسن آل حجي لاعب الوحدة، في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.