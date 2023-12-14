الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

بورتو يفوز 5-3 على شاختار ويتأهل إلى ثمن نهائي الأبطال

بورتو، فيتو
بورتو، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق بورتو البرتغالي الفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على شاختار دونتيسك الأوكراني المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة 

تقدم بورتو في الدقيقة 9 عن طريق جلينو، تعادل شاختار في  الدقيقة 29 سيكان. 

وأحرز بورتو الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق جلينو، وعزز الفريق البرتغالي بهدف ثالث في الدقيقة 62 عن طريق طارمي.

وأحرز شاختار الهدف عن طريق بورتو ستكويو بالخطأ في مرماه، وأضاف بورتو الهدف الرابع في الدقيقة 75 عن طريق بيبي.

وفي الدقيقة 82 أحرز بورتو الهدف الخامس عن طريق كونسياسو، وأحرز شاختار اوجنالدو الهدف الثالث لشاختار في الدقيقة 88.
 

رقم قياسي جديد لفريق برشلونة 


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فرص يامال كبيرة في المشاركة أساسيًا، بعد قرار تشافي بإراحة العديد من نجوم الفريق.


وفشل اللاعب في التسجيل في المباريات الـ5 التي خاضها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.


وبرغم ذلك ستتاح للجناح الشاب الفرصة لمواصلة كتابة اسمه بأحرف من ذهب، بأن  يصبح أصغر لاعب يسجل في المسابقة القارية الكبرى.

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فبعمر 16 عامًا و153 يومًا فقط، سيكون بإمكان لامين يامال تحطيم الرقم القياسي الذي حققه أنسو فاتي، لاعب برشلونة المعار إلى برايتون، في موسم 2019-20، عندما سجل هدفًا رائعًا ضد إنتر في جوسيبي مياتزا بعمر 17 عامًا و40 يومًا.

ومع ذلك، إذا لم يسجل اليوم في أنتويرب، سيكون بإمكان لامين يامال أيضًا تحطيم رقم أنسو فاتي في دور الـ16، الذي سيبدأ في منتصف فبراير.

 نادي برشلونة 

 

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.
وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.

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شاختار بورتو أوروبا دوري ابطال اوروبا برشلونة رويال أنتويرب

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