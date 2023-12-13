دوري أبطال أوروبا، نجم برشلونة ينتظر رقما قياسيا جديدا

دوري أبطال أوروبا، يستهدف الإسباني الشاب لامين يامال صاحب 16 عامًا، جناح برشلونة، إلى المشاركة أساسيًا ضد رويال أنتويرب، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على أنتويرب، مساء الأربعاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي جديد

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فرص يامال كبيرة في المشاركة أساسيًا، بعد قرار تشافي بإراحة العديد من نجوم الفريق.



وفشل اللاعب في التسجيل في المباريات الـ5 التي خاضها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

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وبرغم ذلك ستتاح للجناح الشاب الفرصة لمواصلة كتابة اسمه بأحرف من ذهب، بأن يصبح أصغر لاعب يسجل في المسابقة القارية الكبرى.

فبعمر 16 عامًا و153 يومًا فقط، سيكون بإمكان لامين يامال تحطيم الرقم القياسي الذي حققه أنسو فاتي، لاعب برشلونة المعار إلى برايتون، في موسم 2019-20، عندما سجل هدفًا رائعًا ضد إنتر في جوسيبي مياتزا بعمر 17 عامًا و40 يومًا.

ومع ذلك، إذا لم يسجل اليوم في أنتويرب، سيكون بإمكان لامين يامال أيضًا تحطيم رقم أنسو فاتي في دور الـ16، الذي سيبدأ في منتصف فبراير.

موعد مباراة رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-24، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023،في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد أنتويرب اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي أن سبورت

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.