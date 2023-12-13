الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل حلى بارد بثلاثة مكونات فقط

حلى بارد، فيتو
حلى بارد، فيتو

الحلوى المنزلية من الأطباق المميزة واللذيذة التى تحرص ربات البيوت على تحضيرها باستمرار  لإسعاد أفراد الأسرة.

ومع غلاء الأسعار تحرص ربات البيوت على أن تكون الحلوى المنزلية اقتصادية وغير مكلفة ولذيذة المذاق.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل حلى بارد بثلاثة مكونات فقط.

مكونات عمل الحلى:

كمية من البسكويت بنكهة الفانيليا أو حسب الرغبة

كريم شانتي بالشيكولاتة مخفوقة

صوص شيكولاتة للتزيين

طريقة عمل حلى بارد بثلاث مكونات فقط:

  • نحضر ورق زبد، ونرص عليها طبقة من البسكويت.
  • ندهن فوقها كمية مناسبة من الكريمة.
  • نضع طبقة أخرى من البسكويت أعلاها
    ثم نضع عليهم طبقة أخرى بالكريمة.
  • تكرر العملية حتى نحصل علي 4 طبقات.
  • نكرر الخطوات مع باقي كمية البسكويت.
  • ثم نحضر طبق التقديم، ونقوم بدهن كل قطعة من وجه البسكويت بالكريمة.
  • ثم نلف ورق الزبد يلتصق البسكويت  بشكل أفقي مع بعضها البعض حتي نحصل علي رول.
  • توضع بالثلاجة نصف ساعة.
  • ثم تخرج وتغطي بالكريمة المتبقية.
  • توضع مرة اخرى بالثلاجة حتى تتماسك وتبرد تمامًا.
  • تخرج وتزين بصوص الشيكولاتة
    ثم تقدم الحلوى باردة.
كيكة الشيكولاتة، فيتو 

ولعمل كيكة الشيكولاتة 

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

3 أكواب دقيق

5 بيضات

كوب لبن حليب

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كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

ربع كوب كاكاو خام

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:-

  • نحضر جميع المكونات بالمعايير المذكورة وتكون جميعها بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك وتكون هشة ومرتفعة.
  • نشعل الفرن ونتركه يسخن، ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.
  • ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على خليط فاتح اللون.
  • ثم نضيف اللبن والسمن والزيت ونستمر في التحريك حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب جيدا حتى يذوب السكر، واخيرا نضيف الكاكاو، ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نحضر بولة عميقة بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونقلب جيدا، ثم نضيف خليط البيض والكاكاو تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوى أو المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نصب الخليط فى الصينية التى حضرناها فى البداية.
  • ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
  • ثم نخرجها من الفرن ونتأكد من تمام نضجها من خلال اختبار السكين حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تماما، ثم نقطعه بأى شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاى أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة، وهى تعتبر من الحلوى الشهيرة واللذيذة.
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