باقي 90 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا

يبحث العديد من المسلمين عن موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًّا، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة، والذي تبدأ غرته اليوم الخميس، وهو ما يعني أنه يتبقى 90 يومًا على شهر رمضان المبارك.

هلال شهر جمادى الآخرة

ومن جانبها استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلال شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عشر من ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

Advertisements

وذكرت الإفتاء فى بيان لها أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

موعد بداية شهر جمادى الآخرة

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن أمس الاربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ ذكرت الدار أنها تتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.