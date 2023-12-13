الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تستعجل التحريات في قتل شاب لوالده في الزيتون

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم، رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون حول واقعة قيام شاب بقتل والده بمنطقة الزيتون لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم منذ خروجة من المصحة كان دائم الشجار مع والده في حالة ظهور أعراض المرض عليه. ويوم الواقعة قبل صلاة الجمعة اعتدى المتهم على والده بالضرب وكسر عكازه عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غارقًا في دمائه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطار بوقوع جريمة، على الفور انتقلت لمكان الواقعة وبسؤال الجيران والشهود أكدوا قيام المهتم بقتل والده وتم القبض عليه.

Advertisements

وبالعرض على النيابة العامة، وسماع أقوال المتهم قررت عرضه على الطب النفسي للكشف على قواه العقلية.

دائرة قسم شرطة الزيتون مديرية أمن القاهرة منطقة الزيتون النيابة العامة القاهرة اليوم الزيتون شرطة النجدة قسم شرطة الزيتون

مواد متعلقة

استمرار حبس عاطلين بتهمة قتل شاب في عين شمس 45 يوما

تفاصيل مقتل طفل على يد والدته في قليوب.. المتهمة حقنت أولادها الثلاثة بالأنسولين لتتخلص من حياتهم.. والجيران: مش مجنونة

تجديد حبس شاب قتل والده في الزيتون

عرض شاب قتل والده على الطب لمعرفة مدى تعاطيه المخدرات بالزيتون

جهود أمنية مكثفة لضبط شاب قتل والده المسن في الدقهلية

الأكثر قراءة

بعد السودان، تفجر أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والإمارات

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

برشلونة يخسر 3/2 أمام ريال أنتويرب في ختام مجموعات أبطال أوروبا

عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي والنادي يرفض لهذا السبب

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

ميلان ونيوكاسل يودعان دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات

Advertisements

منوعات

المزيد

علينا قتلهم، تهديدات عنصرية لطلاب عرب بالمدارس الفرنسية

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

المزيد
الجريدة الرسمية