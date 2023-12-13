النيابة تستعجل التحريات في قتل شاب لوالده في الزيتون

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم، رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون حول واقعة قيام شاب بقتل والده بمنطقة الزيتون لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم منذ خروجة من المصحة كان دائم الشجار مع والده في حالة ظهور أعراض المرض عليه. ويوم الواقعة قبل صلاة الجمعة اعتدى المتهم على والده بالضرب وكسر عكازه عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غارقًا في دمائه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطار بوقوع جريمة، على الفور انتقلت لمكان الواقعة وبسؤال الجيران والشهود أكدوا قيام المهتم بقتل والده وتم القبض عليه.

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وبالعرض على النيابة العامة، وسماع أقوال المتهم قررت عرضه على الطب النفسي للكشف على قواه العقلية.