الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 15 يوما

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. 

 وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة.

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التحقيقات

 وبمواجهتهما اعترف أحدهما أنه كان في سبيله لتسليم المبلغ المالي لأحد المتهمين بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالي مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

 

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الاستماع لشهود العيان في غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

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حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضًا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

 

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