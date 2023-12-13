الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد المؤتمر الدولي الخامس "اطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع"

جانب من اللقاء بالدقهلية،
جانب من اللقاء بالدقهلية، فيتو

افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الخامس والذى يحمل عنوان " أطرالمؤهلات وجامعات الجيل الرابع" والذى تنظمه جمعية إدارات ضمان الجودة – اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وذلك بمشاركة  الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وينعقد المؤتمر فى الفترة من 13 الى 14 ديسمبر 2023 وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسى بأبوقير الأسكندرية  بحضور الدكتور عمروعزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية, والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية  , الدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بمصر،بروفسيور  جوزيب جاريل – رئيس اتحاد الجامعات الأوربيه،  الدكتور احمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات السابق، الأستاذ الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية الأستاذة الدكتورة ماجدة محمد رفعت ابو الصفا أمين عام جمعية إدارات الجودة بإتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس ضمان الجودة العربى كما يحضر المؤتمر رؤساء الجامعات المصرية والعربية ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد ومستوى الجودة بالجامعات.

 

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في كلمته اكد الدكتور عمروعزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية على ترحيبه بالسادة الحضور المشاركين بمؤتمر  الدولى الخامس  " أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" مبديا سعادته بإقامة المؤتمر للسنة الخامسة.

وأضاف 'سلامة ' أننا جميعا حريصون على إقامة هذا المؤتمر بشكل سناوي  فى ظل أهمية إدارة الجودة فى الجامعات وفى ظل التطور الذى يحدث فى العالم حاليا وفى ظل التطور السريع والمتزايد فى أنماط التعليم المعزز بتكنولوجيات الثورة الصناعية  الرابعة المعتمدة على الرقمنة أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة فى سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث وهو الأمر الذى أنشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع والذى يعتبر تطورا مهما فى مجال التعليم العالى حيث تتضمن هذة الجماعات أحدث النظم العالمية من حيث البرامج الدراسية  وطرق التدريس وتوفير المعامل ومتابعة التطورات العلمية الجديدة  فى مجالات جديدة وكثيرة مثل النانوتكنولوجى والهاى تكنولوجى والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية إلي أن  التعليم العالى يشهد فترة تغير سريع مع آثار بعيدة المدى على أعضاء هيئة التدريس والطلاب خاصة وان وظائف المستقبل  أصبحت تطلب مهارات مختلفة كعلوم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلى مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة وتحليل النقل وغيرها مؤكدا انه أصبح من الضروري اكساب المعلمين مهارات المطلوبة  لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتوظيفها فى ممارستهم التعليمية وهو ما يدعم تحقيق التعليم الجيد والشامل.

من جانبه اكد الدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بمصر على سعادته بتواجده فى هذا المؤتمر مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحول فى مايخص ضمان الجودة والاعتماد بجمهورية مصر العربية وسينتهى قريبا عصر المستندات وتستيف الاورق وسنتحول إلى الجودة من خلال الممارسات الفعلية ومن خلال ما يتم تطبيقه على ارض الواقع وهو الذى يتسق  مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن.

ويناقش مؤتمر اليوم  أطر المؤهلات بأن لكل كليات الاكاديمية لجان استشارية  من الصناعة ومجتمع الأعمال تجتمع بصفة دورية وتقدم تقاريرها التى دائمًا ما تثرى المقررات التعليمية وتطور الأطر المطلوبة لسوق العمل.

وناقش المؤتمر فى افتتاح فعالياته والممتدة حتى 14 ديسمبر 2023  التجارب المختلفة للجامعات الأوربية والإفريقية والعربية والمتوسطية لوضع الأطر العامة للمؤهلات الدراسية والتى تتسق مع سوق العمل.


ويهدف هذا المؤتمر إلى الوصول الى خارطة طريق مشتركة بين الجامعات فى الأقاليم المختلفة بغرض توحيد الأطر وسهولة الولوج الى سوق العمل.

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