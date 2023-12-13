جامعة طيبة التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، الحملة الثالثة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، تحت إشراف الدكتور ميرال عبدالوهاب، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وإيمان دردير، أخصائي رعاية الطلاب المركزية.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الحملة تقام للمرة الثالثة على التوالي في عام واحد، في إطار برامج خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة طيبة التكنولوجية، وإيمانا بالدور الفعال للجامعة، مؤكدا أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على التبرع بالدم، إذ شملت الحملة؛ التبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع الفصيلة لمعرفة نوع فصيلة الدم.

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وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الحملة هدفها الأول تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وحث المجتمع على التبرع بالدم، تأكيدا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، في إطار التوعية بأهمية المسئولية المجتمعية، تنفيذا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم لدعم محاربي السرطان.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الحملة استهدفت طلاب الجامعة من أجل حثهم على التبرع بالدم، مشيدا بالتعاون مع بنك دم مستشفى شفاء الأورمان لتنفيذ الحملة.