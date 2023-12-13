تفاصيل حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة على طريق الأوتوستراد

صرحت نيابة شرق القاهرة دفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة، على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة في محافظة القاهرة، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الحادث تمهيدا للاستماع لأقواله في الواقعة واستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين تصادم سيارتين نقل ثقيل وانقلابهما.

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أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تجنب حوادث الطرق



ويقع الكثير من قائدي السيارات في أخطاء شائعة خلال قيادة السيارات على الطرق السريعة لذلك يجب تجنب الأخطاء التي يستعرضها التقرير التالي من أجل الحفاظ على حياتك وتفادي من حوادث الطرق.

وهناك الكثير من نصائح القيادة للمبتدئين، ولكن إليك بعض عادات القيادة الخطرة التي تشكل خطرًا على حياتك أكثر من سيارتك.

وعملية تعدد المهام أثناء القيادة فكرة سيئة بشكل عام، لذا تناول الطعام والشراب قبل القيادة حتى لا تضطر إلى تناول الطعام في سيارتك، ولن ترغب أيضًا في التعامل مع القهوة الساخنة المسكوبة في سيارتك أو على ملابسك أثناء القيادة بسرعة عالية.

استخدام الهاتف

هذه واحدة من أهم عادات القيادة السيئة التي يجب تجنبها حيث إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيل انتباهك عن الطريق والمناطق المحيطة، مما يزيد بشكل كبير من فرص وقوع حادث وأخطاء باهظة الثمن.

زيادة تحميل سيارتك

يؤدي التحميل الزائد على مركبتك إلى زيادة الضغط على مجموعة المحركات والتعليق والمكابح، ويمكن لأي منها أن ينكسر أو يتعطل في أي وقت، حتى أثناء القيادة على الطريق