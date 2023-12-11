بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بجنوب الأقصر

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري بمحافظة الأقصر إثر اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بموتوسيكل بطريق مصر «أسوان الزراعي» ناحية قرية العديسات التابعة لمركز ومدينة الطود بجنوب مدينة الأقصر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، عندما تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل على طريق العديسات بالأقصر ووجود 7 مصابين جرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

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وأصيب الأشخاص الـ7 بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وكسور، وهم «صفاء محمد امين 25 سنة» مصابة بجروح وكدمات، «علي أحمد على 34 عاما» مصاب بكسر بالساعد الأيسر، «حمدان سهرى السنوسي 33 عاما» مصاب بكسر بالفخذ الأيسر، «إبراهيم محمود جابر 23 عاما» مصاب بكسر بالعمود الفقري، «حسن سيد محمد 56 عاما» مصاب بكسر بقاع الجمجمة، «زياد حامد منحى 14 عاما» اشتباه ارتجاج بالمخ، «أسماء أحمد عبد الله 40 عاما» مصابه بكسر بالذراع الأيسر.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات محافظة الأقصر، وفي قت سابق شهد ذلك طريق حادث مروري مروع حيث اصطدمت سيارة أجرة ميكروباص بموتوسيكل أيضًا وراح ضحيتها 3 شباب توفوا بعد نقلهم إلى المستشفى.

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