الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أسعار تذاكر حفل آمال ماهر برأس السنة

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

تحيي الفنانة آمال ماهر حفلا غنائيا في موسم رأس السنة 2024 بعد غياب، وذلك يوم 29 ديسمبر الجاري بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أجمل ما غنت ونستعرض أسعار التذاكر لحفلها برأس السنة.

 وتتوافر تذاكر الحفل للجمهور، من خلال الشركة المنظمة، عبر موقع TicketsMarche وتتراوح أسعار التذاكر بين 5 فئات ( 1250، 1400  ، 1550،1850، 2500) جنيه.

آمال ماهر

وكانت الفنانة آمال ماهر، قد شاركت الجمهور مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد انتشار شائعة زواجها من ثري إماراتي خلال الأيام الماضية.

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آمال ماهر تغني أغنية "أنا الحب"

وظهرت آمال ماهر في مقطع الفيديو التي نشرته وهي على متن يخت في البحر وتغني أغنية “أنا الحب” من ألبومها الأخير “أنا كويسة” التي طرحته مؤخرا على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”.

ومن ناحية أخرى كانت حسمت الفنانة آمال ماهر، في وقت سابق، حقيقة ما أشيع  منذ أيام عن زواجها من ثري إماراتي، نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدة أنها غير منشغلة بتتبع الشائعات للرد عليها.

آمال ماهر تحسم شائعة زواجها من ثري إماراتي

وحول ما أشيع عن زواج آمال ماهر، قالت المطربة فى تصريح سابق لـ فيتو: "كل الاشاعات  التى تطلق عليا تشعرني بحالة ضيق، لكن بفضل الاختصار في الرد، لو حقيقية كانت أعلنتها، أنا شخص بفضل الابتعاد عن الجري خلف الشائعات لنفيها".

وأضافت آمال ماهر: “ومجاش في بالي رد الفعل الكبير اللي كان علي الشائعة الأخيرة  -الزواج من ثري إماراتي- ولكن أنا مهتمة بجمهوري ومهتمة أقدم لجمهوري أعمال مميزة تنال إعجابهم”.

وانتشر خلال الأيام الماضية، خبر زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل المستخدمون الشائعة دون التحقق من حدوثها

وكانت آمال ماهر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توثق فيه جلسة تصوير داخل منزل، وذلك على أنغام أغنيتها “أنا الحب” التى أطلقتها فى سبتمبر الماضى.

حقيقة زواج آمال ماهر من ثري إماراتي

وعقب نشر مقطع الفيديو، ربط الجمهور بينه وبين احتمالية زواجها من رجل أعمال إماراتي، وقال أحد المتابعين: "شكلها هتعملها وتتجوز فعلًا"، ورد آخر بقوله: "مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كده يا آمال".

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