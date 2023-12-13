دوري أبطال أوروبا، لايبزيج يفوز على يونج بويز 1/2 ويصعد لدور الـ16

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة لايبزيج الألماني أمام ضيفه يونج بويز السويسري بفوز الأول 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب ريد بول أرينا، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

سجل هدفي لايبزيج، بنيامين سيسكو وإيميل فورسبيرج في الدقيقتين 51 و56.

بينما سجل إبريما كولي هدف يونج بويز في الدقيقة 53.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني، ضمنا التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهات الجولة الأخيرة.

بينما هناك صراع بين يونج بويز السويسري والنجم الأحمر الصربي على حصد المركز الثالث وخطف بطاقة الصعود إلى الدوري الأوروبي.

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إصابة ثنائي بايرن ميونخ بعد لقاء مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا، أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، تعرض الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي للإصابة.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "سيفتقد الفريق لجهود الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في مبارياته المقبلة".

وأضاف: "أصيب الجناح كينجسلي كومان بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء".

وتابع: "بينما تعرض الظهير نصير مزراوي للإصابة بتمزق عضلي في فخذه الأيسر، وفقا للفحوصات التي أجراها القسم الطبي عقب عودة الفريق إلى ميونخ، اليوم الأربعاء".

واختتم: "سيستضيف بايرن ميونخ فريق شتوتجارت يوم الأحد المقبل، ثم يسافر إلى فولفسبورج يوم الأربعاء المقبل في الدوري الألماني".

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا

وودع مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، مساء امس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير عالمية أن بايرن ميونخ حصل على 14,93 مليون يورو مقابل 5 انتصارات وتعادل في دور المجموعات بالاضافة الى 9,6 مليون يورو مكافأة التأهل الى دور الـ16.

بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وكان قد حسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال على رأس المجموعة.

فيما ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في قاع المجموعة.