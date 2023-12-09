السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء: إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024، فيتو

أكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومي تلقى تعليمات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال والتي يتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي خلال الـ 3 ايام القادمة تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية.

 

إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت إشارة من وزارة البترول والثروة المعدنية، بتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراءاتها خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري.

 

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وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستقوم بإلغاء العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، والذي يتم العمل به لمدة ساعتين يوميًّا خلال الفترة من 11 صباحًا وحتي 3 فجرًا وذلك وفقًا للجداول المعلنة من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن آخر استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات.

 

استعدادات الكهرباء لتأمين الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

-         الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

-         وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

-         الإستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة.

-         وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.

 ويأتي ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

 

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