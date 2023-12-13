المعمل الجنائي يعاين موقع اختناق أسرة إثر تسرب غاز ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع إصابة أب و5 من أبنائه بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل شقته ببولاق الدكرور غرب الجيزة، لكشف ملابسات الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة إخطارا بحدوث تسرب غاز بشقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

على الفور انتقلت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع طوارئ الغاز، بالفحص تبين حدوث تسرب غاز داخل شقة سكنية بالجيزة، مما أسفر عن إصابة أيمن محمد حسن ٣٦ سنة وأبنائه يوسف ١٢ سنة، ريتاج ١٢ سنة، رقية ١٠ سنوات، يزيد ٤ سنوات، رحمة سنة ونصف، بحالات اختناق.

Advertisements

نقل المصابون إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وجار السيطرة علي الموقف بمساعدة رجال الدفاع المدني ومسئولي طوارئ شركة الغاز.