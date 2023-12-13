الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تشريح جثة شاب قتل علي يد نجل عمه في الجيزة

قتل شاب بالجيزة،
قتل شاب بالجيزة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة  شاب قتل علي يد نجل عمه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما، للوقوف علي أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

Advertisements

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل نجل عمه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي.

طعن نافذ في البطن 

كان المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطعن نافذ بمنطقة البطن ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

قتل ابن عمه 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا نجل عم المجني عليه بقتله في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

اعتراف المتهم.. بسبب خلاف مالي

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأقر أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف على مبلغ مالي، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة نيابة الجيزة أمن الجيزة قسم شرطة الجيزة

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الحشيش بالقاهرة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

وزير دفاع الاحتلال يعترف بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي (فيديو)

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

الكهرباء تعيد العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

تحمل سيناريوهين، التليفزيون الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل

ضرب وسكر وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بتكلفة 70 مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية