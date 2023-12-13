المستشار صبرة: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي المصريين

أشاد المستشار بمجلس الدولة د.سمير صبرة بالمشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات الرئاسة المصرية بالداخل والخارج، معتبرًا أن ذلك دليل على زيادة الوعي والاهتمام بممارسة الحقوق الديموقراطية لدى أبناء الوطن.

وقال صبرة: إن الانتخابات بصفة عامة استحقاق دستوري ويجب على الجميع المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وغير ذلك.

مجلس الدولة

وشدد على موقف القضاء المصري واستعداده الدائم للقيام بدوره المعهود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، مشيدًا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات.

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