الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المستشار صبرة: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي المصريين

المستشار سمير صبرة،
المستشار سمير صبرة، فيتو

أشاد المستشار بمجلس الدولة د.سمير صبرة بالمشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات الرئاسة المصرية بالداخل والخارج، معتبرًا أن ذلك دليل على زيادة الوعي والاهتمام بممارسة الحقوق الديموقراطية لدى أبناء الوطن.

وقال صبرة: إن الانتخابات بصفة عامة استحقاق دستوري ويجب على الجميع المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وغير ذلك.

مجلس الدولة

وشدد على موقف القضاء المصري واستعداده الدائم للقيام بدوره المعهود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، مشيدًا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

, الانتخابات الرئاسية 2024 إجراء الانتخابات ,الانتخابات الرئاسية 2024 المستشار سمير صبرى

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تشكر أعضاءها والقائمين على الانتخابات الرئاسية

غراب: المواطن الشرقاوي كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية

وكيل النواب يكشف 5 حقائق في الانتخابات الرئاسية

ننشر الحصر العددي للجنة العامة الأولى بالمنصورة في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بلجنة مركز أرمنت بالأقصر

الأكثر قراءة

سكر وضرب وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

قائمة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي وموقف محمد صلاح

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

التعليم تكشف موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

غزة مقبرة للغزاة، القسام تبث مشاهد الاشتباكات مع الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)

بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية، ترقب حذر لقرار البنك الفيدرالي اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

قرار جديد في واقعة العثور على جثة شاب في الشارع بمدينة نصر

Advertisements

منوعات

المزيد

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية