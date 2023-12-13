"الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم" مبادرة بجامعة المنصورة

استضاف مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة مبادرة "الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم".



جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم نظم مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري بعنوان "الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم".

وقد استضافت الفعاليات كلية الحقوق في ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.

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شارك بالفعاليات حوالي 50 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة.

وقد قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان، وأ. غادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوي الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبد المجيد الفعاليات للغة الإشارة على مدار اليوم.

وذكر الدكتور وليد الشناوي أن هذه الفعالية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.



وأشار الدكتور تامر صالح أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التي تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.



وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوي الهمم والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك.

كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالإتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.

كما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي للبنك المصري تنمية الصادرات، وسارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.



تضمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي، وإصدار بطاقة ميزة والمحفظة الإلكترونية لذوى الهمم.