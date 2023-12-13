الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سليم سحاب ضيف منى الشاذلي في "معكم"

سليم سحاب مع منى
سليم سحاب مع منى الشاذلي، فيتو

 

سليم سحاب، يحل الموسيقار سليم سحاب ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الجمعة المقبلة على قناة "ON"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

 

طفولته في مدينة يافا الفلسطينية

 

يروي سحاب حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك، كما يتحدث الموسيقار لبناني لأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948.

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قدومه إلى مصر

 

ويحكى سحاب حواليس مجيئه إلى مصر نهايات الثمانينات بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني قبل أن يستقر بالقاهرة ويحصل على الجنسية المصرية، ويتحدث عن أبرز نجوم الغناء الذين خرجوا تحت قيادته في كورال الأطفال من بينهم شيرين عبد الوهاب وتامر حسني ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد.

 

 

كما يعتبر سحاب خلال اللقاء أن مشاركته في قيادة أوركسترا أوبريت القدس ستكون وسامًا على صدره ومصدرًا للفخر يعتز به.

 

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الموسيقار سليم سحاب منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى الفن اخبار الفن

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