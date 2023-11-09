الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عزيزة جلال وهاني مهنا وسليم سحاب أول الحضور لحفل روائع بليغ حمدي بالرياض (صور)

سليم سحابـ فيتو
سليم سحابـ فيتو

وصلت الفنانة عزيزة جلال والناقد طارق الشناوي والموسيقار الكبير هاني مهنا رفقته زوجته  والموسيقار سليم سحاب لحفل روائع بليغ حمدي الذي ينطلق مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023.

 

وتنقل شاشة "MBC مصر" اليوم الخميس على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي والذي يُحييه نخبة من  النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وأصالة.

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حفل روائع الموجي

ويأتي حفل روائع بليغ حمدي  ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ويٌقدم النجوم  المشاركين مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

 

يُعرض حفل "روائع بليغ حمدي مع أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، نانسي عجرم، أصالة  على  MBCمصر" الخميس 9 نوفمبر 2023

وكان تساءل أحد مستخدمو السوشيال ميديا: اين سميرة سعيد اكثر مطربة نالت شرف غناء ألحان بليغ حمدي؟

فيما علق آخر بـ: سميرة سعيد اكثر واحده عندها الحان بليغ
 وكتبت أحد المتابعين: جايبين نجوم مغنوش لبليغ ازاي؟ اومال فين سميرة سعيد ونادية مصطفى وغيرهم اللي لحن لهم عشرات الأغنيات الخالدة.

وعقلت إحدى المتابعات: شيرين عبد الوهاب عاشقه ومبدعه في الحان بليغ حمدي أنغام ما بتطرب ولا بتتسلطن أنغام لأغنيتها فقط ما بتعرف تغني لأي حد

و كتب آخر: الديفا وين حبيبي سميرة سعيد وين... فيما علق آخر بــ: اقوى حفله بالموسم لوجود انغام... 

وقالت إحدي رواد السوشيال ميديا: وش الاختيارات الحلوة دي أنغام وأصالة جنون

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة. 

فعاليات موسم الرياض 2023

في سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

وانطلقت  فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

 

موسم الرياض 2023 

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

ومن ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة. 

تركي آل الشيخ 

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”. 

 

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