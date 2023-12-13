كل ما تريد معرفته عن الناشئ أحمد رفاعي المتواجد بقائمة الزمالك أمام المصري

تواجد الناشئ أحمد رفاعي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي تواجه المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غد الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض كل ما تريد معرفته عن الناشئ أحمد رفاعي بعد تواجده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأول مرة في الموسم الجاري.

أحمد رفاعي ناشئ الزمالك

أحمد رفاعي من مواليد 2003، ويلعب في مركز قلب الدفاع رفقة فريق الزمالك مواليد 2003.

شارك من قبل مع الفريق الأول أثناء قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للزمالك وتحديدا في لقاء الزمالك وإيسترن كومباني في الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي.

أحمد رفاعي مدافع يتسم بالطول والخروج الجيد بالكرة وقدمه الأساسية هي اليمنى.

ولفت أحمد رفاعي أنظار معتمد جمال خلال الفترة الماضية خاصة بعد تألقه في مباراة الزمالك والأهلي الماضية في بطولة دوري الجمهورية 2003.

أحمد رفاعي يعتبر فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي هو قدوته من اللاعبين الأوروبيين ويتمنى مجاورته في الاحتراف الخارجي.

محمود حمدي الونش

ومن ناحيته، عاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الأبيض من جديد بعد غياب 7 أشهر عن تواجده في القائمة التي تواجه المصري البورسعيدي غدا في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود حمدي الونش قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما يوم 13 مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

وعاد الونش مرة أخرى للدخول في قائمة الزمالك بعد 7 أشهر تحديدا من إصابته في لقاء الإسماعيلي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غد الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المصري

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري، غدا الخميس في السابعة مساء باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والمصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، فكرة التفريط فى محمد عواد حارس مرمي الفريق.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد كشف عن وجود اهتمام أحد الأندية السعودية بالحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر: إن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا رسميا بين النادي السعودي المهتم بضم محمد عواد مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات الحارس في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويسعى مسئولو الأبيض لتجديد عقده في الفترة الحالية لاسيما وأنه الحارس الأساسي للفريق.

وينتظر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرار مجلس الإدارة بشأن الاستعانة بفتوح وصبحي والزناري في المباريات المقبلة.

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معتمد جمال مع الزمالك

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.