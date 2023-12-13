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رياضة

تغريم نادي كولن الألماني مبلغ 595 ألف يورو بسبب الألعاب النارية للجماهير

كولن, فيتو
كولن, فيتو

الدوري الألماني، تعرض كولن المهدد بالهبوط إلى الدرجة الألمانية الثانية، اليوم الأربعاء، لغرامة قياسية قدرها 595 ألف يورو (نحو 640 ألف دولار).

تغريم كولن الألماني مبلغ 595 ألف يورو بسبب الألعاب النارية للجماهير


جاء ذلك بسبب إشعال جماهير النادي ألعاب نارية، وإلقاء مقذوفات على أرض الملعب، أدت إلى تأخير إحدى مبارياته.

وتعد هذه أكبر غرامة تُفرض في كرة القدم الألمانية، بسبب سوء سلوك المشجعين.


وغرّم الاتحاد الألماني لكرة القدم كولن بسبب الحادثة التي أدت إلى تأخير الديربي المحلي على أرضه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ لعدة دقائق في أكتوبر.

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ويمكن للنادي استثمار ثلث الغرامة في الأمن أو تدابير حماية أخرى.

وعد كولن بأن يقاتل من أجل تخفيض كبير للغرامة، وقال مديره الإداري كريستيان كيلر، إن الغرامة تُلحق ضررًا ماليًا هائلًا بالنادي.

أضاف كيلر أن الألعاب النارية جزء من ثقافة مشجعي كرة القدم، لكنه أقرّ بأن الخطوط الحمر التي لا يجب تجاوزها... تم تجاوزها بوضوح ضد جلادباخ".

وفاز كولن في تلك المباراة 3-1، لكنه يحتل حاليًا المركز 16 بفوزين فقط من 14 مباراة.

ورغم حظرها، إلا أن الألعاب النارية شائعة في كرة القدم الألمانية.

وغرم بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري في آخر 11 موسمًا، 40 ألف يورو الإثنين وتعرض لعقوبة مع وقف التنفيذ لسنتين تحرم جماهيره من حضور مباريات دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه بسبب استخدام الألعاب النارية.

 

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير عالمية أن  بايرن ميونخ  حصل على 14,93 مليون يورو مقابل 5 انتصارات وتعادل في دور المجموعات بالاضافة الى 9,6 مليون يورو مكافأة التأهل الى دور الـ16.

بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وكان قد حسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال على رأس المجموعة.

 

فيما ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في قاع المجموعة.

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