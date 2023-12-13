افتتاح مؤتمر أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع بالأكاديمية العربية في الإسكندرية

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والذي يحمل عنوان "أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" والذي تنظمه جمعية إدارات ضمان الجودة – اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وينعقد المؤتمر في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2023 وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية

وذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة ، الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات السابق، الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية الدكتورة ماجدة محمد رفعت أبو الصفا أمين عام جمعية إدارات الجودة بإتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس ضمان الجودة العربى كما يحضر المؤتمر رؤساء الجامعات المصرية والعربية ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد ومستوى الجودة بالجامعات.

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في كلمته، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ترحيبه بالمشاركين في مؤتمر الدولى الخامس "أطر المؤهلات وجامعات الجيل الرابع" مبديا سعادته بإقامة المؤتمر للسنة الخامسة.

وأضاف 'سلامة' أننا جميعا حريصون على إقامة هذا المؤتمر بشكل سناوي فى ظل أهمية إدارة الجودة فى الجامعات وفى ظل التطور الذى يحدث فى العالم حاليا وفى ظل التطور السريع والمتزايد فى أنماط التعليم المعزز بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الرقمنة أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة فى سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث

وتابع: “وهو الأمر الذى أنشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع والذى يعتبر تطورا مهما فى مجال التعليم العالى حيث تتضمن هذه الجماعات أحدث النظم العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس وتوفير المعامل ومتابعة التطورات العلمية الجديدة فى مجالات جديدة وكثيرة مثل النانوتكنولوجى والهاى تكنولوجى والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي”.



وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية إلى أن التعليم العالى يشهد فترة تغير سريع مع آثار بعيدة المدى على أعضاء هيئة التدريس والطلاب خاصة وأن وظائف المستقبل أصبحت تطلب مهارات مختلفة كعلوم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلى مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة وتحليل النقل وغيرها

وأكد أنه أصبح من الضروري إكساب المعلمين مهارات المطلوبة لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتوظيفها فى ممارستهم التعليمية وهو ما يدعم تحقيق التعليم الجيد والشامل.



من جانبه أكد الدكتور علاء كمال الدين عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر على سعادته بتواجده فى هذا المؤتمر مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحول فى ما يخص ضمان الجودة والاعتماد بجمهورية مصر العربية وسينتهى قريبا عصر المستندات وتستيف الأوراق وسنتحول إلى الجودة من خلال الممارسات الفعلية ومن خلال ما يتم تطبيقه على أرض الواقع وهو الذى يتسق مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن.



وقال عشماوى إننا نتطلع فى الفترة القادمة ان يكون جميع مديري إدارات الجودة فى الجامعات المصرية والعربية سفراء وحلقة الوصل بين الجامعات وبين هيئة ضمان الجودة مؤكدا أن حاليا المعايير يتم تحديثها حتى تتوافق مع المعايير الدولية.



وأضاف أن هناك ملفين جديدين سيتم ظهورهم قريبا بشكل أكبر بالهيئة وهما ملف اعتماد المؤسسات التدريبية وملف الإطار الوطني للمؤهلات مشيرا إلى أن الملف الإطار الوطني للمؤهلات تم إعداد هذا الإطار خلال السنوات الماضية وتعد جمهورية مصر العربية من أول الدول التى بدأت فى إعداد هذه الأطر وتم الانتهاء من إعداده وسيتم إطلاقه من خلال المنصة الإلكترونية بالهيئة خلال شهرين تشجيعا للجامعات لإدراج المؤهلات المعتمدة فى هذا السجل.

بدوره توجه سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالشكر إلى معالى الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمى – جمهورية مصر العربية لرعايته لهذا المؤتمر وكذلك كل رؤساء ونواب الجامعات المصرية والعربية لتقديمهم كل الدعم لهذا المؤتمر العام والذى يناقش أطر المؤهلات لجامعات الجيل الرابع.

أبدى رئيس الأكاديمية عن سعادته باحتضان الأكاديمية هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تلك المظلة التي تنسق وتنظم العمل والتعاون المشترك بين الجامعات العربية بل ونظرائها من الجامعات العالمية مشيرا إلى أن وجود اتحادات جامعات المنطقة بالمؤتمر دافع أساسى وكبير لنجاح هذا المؤتمر وزيادة التعاون والفاعلية للجامعات العربية مع محيطها الإقليمى، مقدما شكره الجزيل للسيد رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية وكذلك السيد رئيس اتحاد الجامعات الأوربية والسيد رئيس اتحاد جامعات المتوسط.



وأشار "عبد الغفار " إلى أن جودة العملية التعليمية وكل ما يتبعها من محاور سواء كل ما يدور داخل الجامعة أو علاقة الجامعة بالمجتمع والصناعة يقع موقع القلب في كل المؤسسات التعليمية والجامعية وقد فطنت الأكاديمية لذلك مبكرًا منذ نشأتها فقد كانت الاكاديمية من أوائل الجامعات والمؤسسات في الوطن العربى حصولًا على شهادة الايزو بالإضافة الى انها عضو فعال فى كل اتحادات الجامعات فى المنطقة مثل " اتحاد الجامعات المصرية -‏UniMed – EMUi - الاتحاد الدولى للجامعات - اتحاد الجامعات البحرية وغيرها "وهو الأمر الذى انعكس على تطوير وتحديث المناهج والتقارب العلمي والبحثى مع أعضاء هيئة التدريس فى جامعات تلك الاتحادات سواء على مستوى البحث العلمى أو تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاريع البحثية.

وأضاف أن مقر الأكاديمية هو جمهورية مصر العربية فإن الأكاديمية حريصة كل الحرص على معادلة أى برنامج من لجان القطاع المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات كذلك كانت الأكاديمية أول جامعة غير حكومية تتقدم لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE للحصول على شهادة الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد بكليات الأكاديمية المختلفة مشيرا إلى أن طموح الأكاديمية لم يقف عند ذلك فانطلقت الى الاعتمادات الدولية وحصلت عليها مثل ABET فى كلية الهندسة والتكنولوجيا وكليات الحاسبات وAACSB‏ فى کلیات الإدارة والنقل الدولى واللوجستيات وZEvA فى كلية النقل البحرى.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن مؤتمر اليوم يدور حول أطر المؤهلات بأن لكل كليات الاكاديمية لجان استشارية من الصناعة ومجتمع الأعمال تجتمع بصفة دورية وتقدم تقاريرها التى دائمًا ما تثرى المقررات التعليمية وتطور الأطر المطلوبة لسوق العمل.مؤكدا أن هؤلاء الخبراء يشاركون الأكاديمية فى اقتراح نقاط مشاريع التخرج للطلاب والإشراف عليها مما يجعل الأكاديمية مؤسسة ديناميكية تتوافق دائما مع مجتمع الأعمال والصناعة.

وأكد رئيس الأكاديمية فى ختام كلمته أن جودة العملية التعليمية والبحثية بالأكاديمية يحكمها محاورأربعة رئيسية وهى ' التوجه بالسوق- التوجه بالطالب - التوجه للتكنولوجي- التوجه للعالمية مشيرا إلى انه متطلع الى هذا المؤتمر والذي سوف تصب نتائجه فى محاور الاكاديميه بل وكل الجامعات المصرية والعربية مما يساعد تلك الجامعات على تحقيق رسالتها ورؤيتها لخدمة مجتمعاتها على الوجه الأكمل.

وناقش المؤتمر فى افتتاح فعالياته والممتدة حتى 14 ديسمبر 2023 التجارب المختلفة للجامعات الأوربية والإفريقية والعربية والمتوسطية لوضع الأطر العامة للمؤهلات الدراسية والتى تتسق مع سوق العمل.

و يهدف هذا المؤتمر إلى الوصول إلى خارطة طريق مشتركة بين الجامعات فى الأقاليم المختلفة بغرض توحيد الأطر وسهولة الولوج الى سوق العمل.

وفى نهاية المؤتمر سوف يقوم مقررى المؤتمر الأستـــاذ الــدكتــور/ علاء عبد الواحد عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمي والأستـــاذة الــدكتــورة/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا أمين عام جمعية إدارات الجودة باتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس ضمان الجودة العربى بصياغة الموجهات وعرضها على الحضور فى الجلسة الختامية لاعتمادها ووضعها على صفحة اتحاد الجامعات العربية.