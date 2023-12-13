وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع تدريبات المشروع القومي للموهبة

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، برفقته الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، تدريبات الجودو بمركز البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في الصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بنها، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

أبدى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إعجابه بمستوى المراكز وأعرب عن تقديره للمجهود المبذول على حسن تدريب مؤكدا على دعمهم ومتابعته المستمرة لهذا المشروع الذى يضيف للرياضة المصرية ظهور أبطال تمثل المنتخبات المصرية في شتى الألعاب.

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أكد الصبروط أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي براعم من 2010 حتى 2014 ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية فى الألعاب « ألعاب القوى - المصارعة - رفع الأثقال - الجودة - التايكوندو - الملاكمة» وأن وزارة الشباب والرياضة بتوفير الملاعب والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب، كما أن عدد المراكز التي يتم بها تدريب البراعم 11 مركز شباب على مستوى المحافظة، وعدد اللاعبين المشاركين 147 من البراعم.

جدير بالذكر أن مراكز البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية، تتركز في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، وأن التدريب تحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.