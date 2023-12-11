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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

المالية تخصص رصيفا تجاريا جديدا بميناء العريش كنقطة جمركية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274 (تابع)، الصادر في 7 ديسمبر 2023، قرار وزارة المالية رقم 536 لسنة 2023، بشأن اعتبار الرصيف التجارى الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحرى نقطة جمركية مؤقتة لمدة عام.
وجاء في نص المادة الأولى  لقرار وزارة المالية "يستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة الأولى (و) المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2023، المشار إليه النصان الآتيان: المادة الأولى الفقرة الأولى: "يعتبر الرصيف التجارى الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحرى والبالغ مساحتها 25397 متر مربع نقطة جمركية مؤقتة لمدة عام".

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المادة الثانية: "تستخدم النقطة الجمركية المؤقتة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير المنتجات المحلية التالية (ملح صلب أو معبأ- أسمنت أبيض صب أو معبأ- أسمنت رمادى صب أو معبأ - الرمل بأنواعه - الرخام - كلنكر خام) من ميناء العريش البحرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما وكافة القوانني والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن".

 

 

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