الكرة الطائرة، مدير الاتحاد يكشف سر تفوق المنتخبات الوطنية

الكرة الطائرة، أكد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة أن خطة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر هي تطوير المنتخبات الوطنية وتدعيمها وكانت واضحة منذ حصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف حسن عابد أن الاتحاد ينفذ خطة طويلة الأجل ويعمل على كيفية تدعيم صفوف المنتخبات الوطنية على مستوى الكبار والناشئين والسيدات والرجال.

تصريحات مدير اتحاد الكرة الطائرة

تابع عابد في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد أن خطة المجلس في الفترة المقبلة هي تدعيم منتخبات الكبار ببعض العناصر الشابة وخلق نوع من التنافس بين جيل الكبار وبعض الشباب.

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أردف عابد أن الاتحاد المصري للطائرة لا يدخر جهدًا في توفير كل ما تحتاجه المنتخبات في مختلف الفئات العمرية من أجل الاستمرار على القمة في القارة وكذلك تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية.

تابع عابد أن الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد في الفترة الماضية أتت بثمارها وهو ما تمثل في التتويج ببطولة أفريقيا للرجال التي أقيمت في مصر والتأهل إلى بطولة العالم، وكذلك فوز منتخب الناشئات بالبطولة القارية منذ أيام وتأهله لبطولة العالم أيضًا.

تواصل مستمر مع أجهزة المنتخبات

واختتم عابد حديثه أنه يتواصل بشكل دائم مع بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة المشاركة في الوقت الحالي ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراتة الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

منتخب الناشئين يواجه الكاميرون

ويحصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما، على راحة اليوم الأربعاء، من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في ليبيا بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة، مواجهة قوية غدا الخميس أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من الدور الأول، وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويؤدى منتخب الناشئين تدريباته اليوم فى الحادية عشر صباحا وتشمل رفع معدل اللياقة البدنية بصالة الجيم ثم التدريب الأساسى على صالة المدينة الرياضية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية مساءا.

منتخب الناشئين يفوز على تونس

وحقق المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة، فوزا مستحق، على نظيره تونس بنتيجة 3/ 0 في أولى مبارياته بالدور التمهيدى بالبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/ 16

25/ 18

25/ 22

وتقام اليوم مباراتان في البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة، الأولى بين منتخب تونس والكاميرون فى الرابعة مساءا ثم مباراة ليبيا والمغرب فى السادسة مساء.

المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

وشهد افتتاح البطولة أمس حضور وزير الرياضة الليبى عبد الشفيع الجويفى ودكتور جمال زروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

نظام البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

يذكر أن نظام البطولة تقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

بعثة منتخب الكرة الطائرة

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عاما كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

من جانبه أكد يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن منتخب مصر للناشئين وصل لأفضل حالة فنية وبدنية والجميع تعهد بتقديم أفضل عروض للمنافسة على اللقب والفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم.