قصة تقديم العذراء مريم إلى الهيكل بأورشليم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار تقديم القديسة العذراء مريم إلى الهيكل بأورشليم.

قصة العذراء مريم

﻿ في هذا اليوم تُعيِّد الكنيسة بتذكار تقديم البتول القديسة مريم إلى الهيكل بأورشليم وهي ابنة ثلاث سنوات، لأنها كانت نذيرة لله.

وذلك لما كانت أمها حنة بغير نسل كانت حزينة جدًا هي وزوجها القديس يواقيم، فنذرت وقالت " يا إلهي إذا أعطيتني ثمرة فإني أقدمها نذرًا لهيكلك المقدس " فاستجاب الرب ورزقها هذه القديسة فأسمتها مريم. وبعد أن ربتها ثلاث سنوات مضت بها إلى هيكل الرب وقدمتها لتقيم مع العذارى، فأقامت هناك نحو عشر سنوات وهي تنمو في الفضيلة والنسك، حتى جاء ملء الزمان الذي أتى فيه الرب إلى العالم وتجسد من هذه العذراء الطاهرة التي اختارها.

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إيبارشية البحيرة ومطروح تحتفل بعيد سيامة الأنبا باخوميوس الـ ٥٢

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بالعيد الثاني والخمسين لتأسيسها بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية مطروح أسقفًا لها.

وصلى نيافة الأنبا باخوميوس القداس الإلهي لعيد الشهيدة كاترين، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كنيستها بمنطقة الناصرية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة القداس أودع رفات الشهيدة الذي أهداه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لنيافته بالكنيسة.

وخلال القداس صلى نيافة الأنبا باخوميوس صلوات رسامة ٢٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما افتتح نيافته في المساء المبنى الجديد الملحق ببيت السيدة العذراء لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة في منطقة النهضة التابعة للإيبارشية.

وفي السياق ذاته افتتح نيافة الأنبا باخوميوس فرع معهد الكتاب المقدس بمنطقة كينج مريوط، كأحد فروع معهد الكتاب التابع لكلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية ومعاهدها اللاهوتية بمدينة دمنهور.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية شبرا الشمالية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع شبرا الشمالية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأشهر الأخيرة.

وقدم نيافة الأنبا أنجيلوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا تواضروس مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

البابا تواضروس يطلب ربط شباب المهجر بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير هاني محمد ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا.



تحدث قداسة البابا تواضروس خلال اللقاء عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم وتبادل الحوار مع ضيفه عن كيفية ربط الشباب في المهجر بالوطن مصر وتشجيعهم على زيارتها خاصةً الجيلين الثاني والثالث.

وفي ختام اللقاء تمنى له قداسة البابا تواضروس التوفيق في مهمته الجديدة.

البابا تواضروس يوضح خدمة الكنيسة الأرثوذكسية في بوليڤيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير حاتم النشار السفير الجديد لمصر في بوليڤيا.

ووَجَّهَ السفير خلال اللقاء، الدعوة لقداسة البابا تواضروس لزيارة بوليڤيا، فيما تحدث قداسة البابا تواضروس عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوليڤيا، متمنيًا لسيادته التوفيق في مهمته الجديدة.



البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في إندونيسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، السفير ياسر حسن سفير مصر جمهورية مصر العربية في إندونيسيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لقاء سفير مصر الجديد في أندونيسيا وقداسة البابا تواضروس الثاني جاء للتعارف، وذلك قبل تسلمه مهمته الجديدة سفيرًا لمصر في اندونيسيا، وتمنى له قداسة البابا تواضروس التوفيق.