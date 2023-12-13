انطلاق مكتبة مصر العامة لمدرسة الراهبات لبث الوعي المجتمعي بالأقصر

انطلقت إحدى جولات المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالأقصر في جولة جديدة لها، حيث انتقلت إلى مدرسة الراهبات بالأقصر.

وتعتبر المكتبة المتنقلة هي أحدث إصدارات صندوق مكتبات مصر العامة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أبناء الوطن ثقافيا وفكريا، يأتي ذلك ضمن سلسلة هي الأقوى من نوعها تحرص عليها مكتبة مصر العامة، لبث روح الوعي المجتمعي بين أبناء المحافظة في إطار التعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة ومديرية التربية والتعليم وقري حياة كريمة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبة مصر العامة وبإشراف الدكتورة أماني حسن مدير التخطيط ومنسق عام المكتبات المتنقلة ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة.

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وخلال الزيارة ألقى الشيخ حمدي بمشيخة الأزهر الشريف والقس لويس عبد الملاك ندوة عن أهمية الوحدة الوطنية بالإضافة إلى ندوة توعوية عن مرض الضنك والغذاء الصحي وغير الصحي.

وأضاف محمد حساني رئيس مكتبة مصر العامة أن المكتبة المتنقلة مزودة بفريق عمل متميز يقدم العديد من الانشطة والبرامج الثقافية؛ وهي عبارة عن ورش حساب ذهنى ندوات وعى صحى وبيئى وأثرى وجلسات حكى وورش رسم وبازل ومسابقات ثقافية وندوات للطفل والشباب عن الوحدة الوطنية وترسيخ روح الانتماء للوطن، كما أنه يتم الاطلاع وقراءة الكتب داخل المكتبة المتنقلة.