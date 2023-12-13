الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

15 طبيبًا مِن دول الكومنولث يشاركون بدورة تدريبية بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة الجديدة،
جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة عن مشاركة 15 طبيبًا مِن دول الكومنولث الروسي  بالدورة التَّدريبية الدَّولية لأساسيات جراحة المسالك البولية بجامعة بالمنصورة.
 

ونَظَّمَ مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التَّنمية فعاليات الدورة التدريبية الدَّولية لأساسيات جراحة المسالك البولية، وتستمر حتى الخميس وتُقَام الدورة تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

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وشهد الافتتاح الدكتور طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الشعراوي كمال - المدير التَّنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر أبو السعد -وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم صلاح - مدير المركز ومقرر الدورة، والدكتور أحمد مصباح -رئيس قسم المسالك البولية.
 

يذكر أن الدورة تُقَام لأول مرة لدول الكومنولث الروسي بمشاركة 15طبيبًا، وتشمل فعالياتها محاضرات يومية بقاعة المحاضرات بالمركز، ونقل حي ومباشر من غرف العمليات، واستعراض ومناقشة للحالات التي تجرى لها العمليات.

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