الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

خوان لابورتا،فيتو
خوان لابورتا،فيتو

الدوري الإسباني، أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، ان  خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حضر إلى مطعم نادي أنتويرب البلجيكي منذ قليل لحضور مأدبة غداء مشتركة قبل لقاء الفريقين الليلة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة  أن خوان لابورتا خلال دخوله مطعم فريق أنتويرب سقط أرضا وانزلق ولكن لايوجد حديث داخل النادي عن إصابة أو مضاعفات لرئيس البرسا.

 

 كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن قرار من الحكومة الكتالونية، سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.


وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.

لاعبو برشلونة محرمون من الاستحمام

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصدرت الحكومة الكتالونية عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف.


وأضافت الصحيفة، أن قرارات الحكومة الكتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية.

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وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس.

ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات، قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم.

موعد مباراة رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 


تنطلق مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-24، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023،في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا
تذاع مباراة برشلونة ضد أنتويرب اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي أن سبورت

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.
وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.

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