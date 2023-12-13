الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

نوة قاسم تضرب ميادين وشوارع الإسكندرية بالأمطار الغزيرة (صور)

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

ضربت نوة قاسم محافظة الإسكندرية بالأمطار الغزيرة والرعدية مما أدى إلى انتشار برك المياه في الشوارع فيما فر الباعة الجائلون بالسلع خوفا من تلفها. 

كما أدت الأمطار إلى توقف حركة المرور في الطريق الزراعي والطريق الدائري وسط انتشار رجال هيئة الصرف والتنفيذيين ورجال المرور. 

وكان اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، أجرى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قام بجولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة، للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي.

 كما تفقد نافع سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر علي المواطنين.


وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

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وأكد رئيس الشركة استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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