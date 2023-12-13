نادي الشبيبة القبطي يحصل على المركز الأول في الدورة الرياضية المجمعة بالأقصر
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر الدورة الرياضية المجمعة للأندية ومراكز الشباب، وحصل علي المركز الأول على مستوى المحافظة نادي الشبيبة القبطي.
وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.
وتهدف الدورة الرياضية المجمعة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب واستغلال قدراتهم وطاقاتهم وتنمية مهاراتهم رياضيا واستغلال أوقات فراغ الشباب.
وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، والأستاذ عمر حرز الله مدير ادارة شباب الأقصر، والاستاذة ايمان باخوم مدير نادي الشبيبة القبطى بالأقصر.
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