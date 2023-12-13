رئيس جهاز طيبة يوجه برفع كفاءة الطرق لزيادة السيولة المرورية
قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بجولة تفقدية لطرق ومداخل المدينة يرافقه إدارة الطرق والتنمية والأمن، إستكمالًا لجولاته المستمرة بالمدينة وتنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمتابعة المستمرة للمدينة.
ووجه رئيس الجهاز برفع كفاءة الطرق وعمل ميدان وفتح الطريق في المنطقة بين محطة المياه وقطع أراضي الحى الأول لزيادة السيولة المرورية.
وطالب رئيس الجهاز بالتيسير على المواطنين وشدد على رفع جميع الإشغالات بالطرق والاهتمام بنظافة الطرق والميادين بالمدينة ونبه بالمرور الدائم من قبل مسئولى الجهاز على المناطق المختلفة بالمدينة ورفع أي مخلفات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لخطط التطوير الجارية في جميع المحاور بالمدينة، ومن أهم تلك المحاور قطاع الطرق، للحفاظ على السيولة المرورية والالتزام بخطوط السير ومراعاة المظهر التنموي والجمالي للمدينة.
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