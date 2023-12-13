الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

الفنان اشرف عبد الغفور،
الفنان اشرف عبد الغفور، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

 

تفاصيل التحقيقات في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

 

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

 

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أقوال المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

 

أدلى السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور أمام جهات التحقيق، باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

 

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور: لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطيع، وأفاد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها  لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

 

التقرير الطبي لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور

 

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.


التقرير الطبي لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور

 

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

 

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