الجامعة العربية تُدين مصادرة أراض في القدس

أدان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي، مؤكدًا أن هذا الفعل يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.

نزع الملكية وتهجير السكان

وقال رشدي إن مصادرة الأرضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، مُضيفًا أن على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة خاصة في ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.



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