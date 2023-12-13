الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

الهلال ضد الوحدة، مواعيد مباريات الجولة 17 للدوري السعودي

الهلال،فيتو
الهلال،فيتو

الدوري السعودي، تنطلق الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي على مدار 3 أيام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت وسط منافسة قوية.

ويأتي لقاء الهلال متصدر الترتيب مع الوحدة من أبرز مواجهات الجولة 17 لدوري روشن للمحترفين.

فيما تم تأجيل مباراة الاتحاد مع النصر نظرا لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في السعودية.

ومن جهة اخري وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

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وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.

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