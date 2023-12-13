أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد، ليفربول يعلن افتتاح ملعبه الجديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح جزء جديد من مدرجات ملعبه “أنفيلد”، خلال مواجهة الأحد المقبل، أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيان النادي الإنجليزي:”يتطلع نادي ليفربول لكرة القدم إلى الترحيب بأكثر من 57 ألف مشجع في آنفيلد لزيارة مانشستر يونايتد يوم الأحد، وهو أكبر حشد له منذ 50 عامًا”.

وأضاف:”أصبح الافتتاح ممكنًا بعد حصول النادي على جميع تراخيص الصحة والسلامة اللازمة من مجلس مدينة ليفربول بعد حدث اختبار ناجح ليلة الاثنين والذي تضمن أسئلة وأجوبة خاصة مع المدير الفني يورجن كلوب.

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فيما أبدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، سعادته بالفوز بجائزة لاعب الشهر في نادي عن شهر نوفمبر الماضي، والمقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لقناة النادي الرسمية: “سعيد بالحصول على جائزة لاعب الشهر في ليفربول، ولكن أن الأهم من الحصول على الجائزة هو الفوز بالمباريات”، مؤكدا أن ليفربول بإمكانه حصد الألقاب هذا الموسم.

وأضاف محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الشهر: "من الجيد دائمًا الفوز بهذه الجائزة، الأهم هو الفوز بالمباريات والتسجيل لصالح الفريق.

وعن أفضل لحظه له في شهر نوفمبر أكد صلاح: "أفضل لحظة لي في شهر نوفمبر هي صناعة الهدف لـ ترينت ألكسندر أرنولد أمام مانشستر سيتي".

وعن وصوله للهدف رقم 200 مع ليفربول: "من الرائع تسجيل 200 هدف لهذا النادي الكبير، أنا سعيد جدًا بذلك، لقد احتفلنا بعد المباراة واحتفلت مع عائلتي بسبب ذلك".

وبشأن مستوى الفريق هذا العام: "لقد قلت من قبل؛ نستطيع صناعة شيء مميز هذا الموسم، نحتاج فقط إلى الإيمان والتدريب بجد وسنرى ما سيحدث، ليس علينا أن نضع الكثير من الضغط على أنفسنا، نحتاج فقط إلى لعب المباريات والاستمرار في الفوز".

توج محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

وخاض نادي ليفربول 6 مواجهات في شهر نوفمبر بجميع المسابقات، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام بورنموث، ومواجهتان في الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف في شهر نوفمبر، جاء اثنان منها في شباك برينتفورد في الدوري المحلي، وهدف وحيد في مسابقة اليوروباليج أمام لاسك، وقام بصناعة هدفين في الشهر ذاته الأول أمام مانشستر سيتي والثاني أمام لاسك.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصد الجائزة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي.

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالعالم من جوائز جلوب سوكر، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.

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